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16:33, 20 декабря 2024 года

В Орле открыли памятник разведчику Илье Старинову

Бюст установили рядом со сквером Гуртьева.

Фото: "Вести-Орел"

В Орле 20 декабря торжественно открыли бюст Ильи Старинова. Его установили у здания медсанчасти УМВД рядом со сквером Гуртьева, сообщил спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский в соцсетях.

Памятник открыт по инициативе совета ветеранов УФСБ России по Орловской области, членов всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также представителей реготделения российского военно-исторического общества.

Это не первый памятник в регионе, посвященный Илье Старинову. В ноябре 2015 года монумент "дедушке советского спецназа" и его ученикам был открыт в поселке Стрелецкий Орловского округа. Во время войны на этом месте находилась засекреченная "школа пожарных", где готовили диверсантов. Еще один памятник Илье Старинову установили на Офицерском кладбище Болхова 17 декабря 2016 года.


Сергей Силаев
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