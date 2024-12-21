Главная » Новости



9:01, 21 декабря 2024 года Мэр Орла анонсировал скорое открытие катка и ярмарки Они заработают на следующей неделе.





Мэр Орла Юрий Парахин анонсировал скорое открытие катка и ярмарки на площади Ленина. Новогоднее украшение города практически завершено. И каток, и ярмарка откроются на следующей неделе.



Напомним, что новогодняя ярмарка в центре Орла начнется 25 декабря. Она будет работать по 14 января. В ярмарочных домиках и фудтраках орловцы смогут купить кулинарную и сувенирную продукцию, а также напитки. Что касается катка, то сообщалось, что его планируют открыть 27 декабря, но ориентироваться будут на погоду.





Артем Ежаков





