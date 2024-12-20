В Орловской области отработали ликвидацию ДТП с возгоранием

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17:34, 20 декабря 2024 года
В Орловской области отработали ликвидацию ДТП с возгораниемПо легенде учений, столкнулись автобус и легковушка.
В Орловской области силы экстренного реагирования отработали ликвидацию серьезного ДТП. По легенде учений, на федеральной трассе легковушка столкнулась с автобусом, заполненном пассажирами.
Спасатели отработали извлечение пострадавших из искореженной машины, тушение возникшего пожара, оказание помощи раненым и их транспортировку в госпиталь.
Со всеми поставленными целями тактических учений специалисты справились на "отлично". Силы экстренного реагирования к непогоде готовы.
Владимир Маряшин