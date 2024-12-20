Клычков исполнит желания ребят из ЛНР и Орловской области
Глава региона принял участие в "Елке желаний".
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в "Елке желаний" в Кремле. Судя по опубликованному главой региона фото, два подарка получат ребята из Орловской области, еще один - ребенок из ЛНР.
– По традиции, принял участие Елке желаний в Кремле. Постараюсь исполнить три "чуда" для ребят из Орловской области и Троицкого района ЛНР, - рассказал губернатор.
Напомним, что в Орле акция уже стартовала. Несколько дней назад елочные шарики с желаниями в областной столице уже сняли председатель городского совета Василий Новиков и его заместитель Владимир Негин.