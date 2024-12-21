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13:09, 21 декабря 2024 года Орловцы стали реже обращаться за микрозаймами За 9 месяцев 2024 года жители региона заключили более трех тысяч договоров с МФО.



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Жители Орловской области стали реже брать микрозаймы. За первые девять месяцев 2024 года было заключено более трех тысяч договоров с микрофинансовыми организациями. Общая сумма выданных займов составила 579 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров сократилось на 18%.



По состоянию на начало четвертого квартала 2024 года общая задолженность орловцев перед микрофинансовыми организациями составила 778,5 миллиона рублей. Как отмечает портал Орловской области, прежде чем заключать договор с микрофинансовой организацией, важно убедиться, что она зарегистрирована в государственном реестре МФО. Это позволит избежать мошенничества и защитить права заемщиков.







Сергей Мерцалов





