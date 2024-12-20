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17:02, 20 декабря 2024 года В Орле шпиц оказался в центре уголовного дела Мошенничество с приобретением щенка раскрыли полицейские.





В Орле раскрыли очередное мошенничество. В этот раз потерпевшей оказалась женщина, продававшая в интернете щенка шпица. С покупательницей она договорилась, что отправит собаку за 13 тысяч рублей.



Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, подозреваемой стала 39-летняя уроженка Краснодарского края, живущая в Орле. Она попросила, чтобы шпица привезли в ее район, но точный адрес не указала. Собаку забрал ее родственник. Деньги женщина так и не перевела, а позднее сама выставила животное на продажу. Полицейские успели его найти и вернуть хозяйке.





Артем Ежаков





