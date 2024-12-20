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13:02, 20 декабря 2024 года

Житель Орла предстанет перед судом за совершение ряда преступлений

Обвиняемый заключен под стражу.


Видео: СУ СК России по Орловской области

В Железнодорожном районе Орла мужчина предстанет перед судом по обвинению в нескольких преступлениях. Следственные органы завершили расследование по данному уголовному делу.

В 2023 году обвиняемый уже был осужден на 3 года и 10 месяцев с ограничением свободы на один год. Однако после освобождения он неоднократно нарушал требования, установленные судом. 

В частности, в августе 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из развлекательных заведений в Железнодорожном районе, он избил незнакомого молодого человека. Это вызвало широкий общественный резонанс. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Предварительное следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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