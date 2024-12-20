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14:29, 20 декабря 2024 года В период новогодних праздников через Орел будут курсировать дополнительные поезда Они свяжут областной центр с Москвой и Санкт-Петербургом.



Фото: архив

В период новогодних и рождественских праздников Орел с Москвой и Санкт-Петербургом свяжут пять дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.



С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года через Орел будут курсировать следующие дополнительные поезда:



№219 Москва – Белгород (прибытие в Орел 30 декабря, 5 и 8 января в 01:57);

№233 Москва – Курск (прибытие в Орел 30 декабря и 4 января в 05:40).



В обратном направлении будут следовать:



№220 Белгород – Москва (отправление из Орла 29, 30 декабря и 2, 5, 7, 8 января в 05:49);

№234 Курск – Москва (отправление из Орла 29 декабря и 3, 8 января в 22:59);

№264 Адлер – Санкт-Петербург (отправление из Орла 3 января в 03:36).



Узнать актуальное расписание движения поездов и приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте компании.







Сергей Мерцалов





