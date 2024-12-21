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12:02, 21 декабря 2024 года В Орловской области стартовала акция "Полицейский Дед Мороз" Детям вручают профилактические буклеты и подарки.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области проводится традиционная акция профилактической направленности "Полицейский Дед Мороз". В 2024 году первыми участниками стали юные жители областного центра.



Ребят с наступающими праздниками поздравили полицейский Дед Мороз со Снегурочкой, сотрудники Госавтоинспекции по Орлу и курсанты. Полицейские останавливали машины с юными пассажирами и проводили с ними беседы на тему соблюдения правил безопасности. Не только ребятам, но и из родителям напомнили о необходимости использования детских удерживающих кресел в салоне и разъяснили, почему нужно использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Юные орловцы охотно отвечали на вопросы, сообщили в Госавтоинспекции региона.



Акция продлится до 10 января. Сказочные персонажи планируют встретиться с ребятами из семей, состоящих на учете, с воспитанниками школы-интерната, детьми сотрудников полиции.





Сергей Силаев





