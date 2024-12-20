В Орловской области в пожаре погиб мужчина

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11:19, 20 декабря 2024 года
В Орловской области в пожаре погиб мужчинаТрагедия произошла в поселке Заречный Урицкого района.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 20 декабря в поселке Заречный Урицкого района Орловской области произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия работали десять специалистов и три единицы техники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. Причины трагедии выясняются.
Сергей Мерцалов
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