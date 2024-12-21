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10:38, 21 декабря 2024 года Орловские волонтеры передали на фронт два холодильника Посылку доставят на Волчанское направление.



Фото: "Народный фронт" Орловской области

Орловские волонтеры по просьбе военнослужащих отправили на Волчанское направление два больших холодильника и два комплекта колес для автомобилей "Урал" и "Камаз". Холодильники будут использоваться в блиндажах для сохранения продуктов.



- Кроме того, мы собрали немного сладостей, солений и других продуктов, чтобы хоть немного поднять настроение бойцов, - рассказали активисты "Народного фронта" Орловской области.



Каждый желающий может присоединиться к сбору помощи для фронта. Вся необходимая информация доступна на сайте pobeda.onf.ru.





Сергей Мерцалов





