Орловские волонтеры передали на фронт два холодильника
Посылку доставят на Волчанское направление.
Фото: "Народный фронт" Орловской области
Орловские волонтеры по просьбе военнослужащих отправили на Волчанское направление два больших холодильника и два комплекта колес для автомобилей "Урал" и "Камаз". Холодильники будут использоваться в блиндажах для сохранения продуктов.
- Кроме того, мы собрали немного сладостей, солений и других продуктов, чтобы хоть немного поднять настроение бойцов, - рассказали активисты "Народного фронта" Орловской области.
Каждый желающий может присоединиться к сбору помощи для фронта. Вся необходимая информация доступна на сайте pobeda.onf.ru.