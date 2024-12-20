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11:00, 20 декабря 2024 года В Орле установлены несколько десятков "умных" остановок и светофоров И более 800 камер видеонаблюдения.



Фото: архив

В Орловской области расширены возможности системы мониторинга перемещения общественного транспорта. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работают 28 комплексов спецоборудования.



С начала внедрения интеллектуальной транспортной системы в областном центре уже установили 32 "умные" остановки, 63 "умных" светофора и 807 камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Транспортная система позволяет отслеживать, когда автобус вышел на линию, по какой траектории двигался в течение дня, задерживался или опережал график. К подсистеме подключаются как муниципальные, так и коммерческие перевозчики.





Сергей Силаев





