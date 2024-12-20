В Орле установлены несколько десятков "умных" остановок и светофоров
И более 800 камер видеонаблюдения.
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В Орловской области расширены возможности системы мониторинга перемещения общественного транспорта. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работают 28 комплексов спецоборудования.
С начала внедрения интеллектуальной транспортной системы в областном центре уже установили 32 "умные" остановки, 63 "умных" светофора и 807 камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Транспортная система позволяет отслеживать, когда автобус вышел на линию, по какой траектории двигался в течение дня, задерживался или опережал график. К подсистеме подключаются как муниципальные, так и коммерческие перевозчики.