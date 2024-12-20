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11:54, 20 декабря 2024 года Орловцы смогут оформить льготную ипотеку Лимитов по ней не будет.



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В России не должно быть лимитов по семейной, сельской и IT-ипотеке. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.



Минфин в ходе линии отреагировал на слова президента РФ, сообщив, что подготовит изменения в правила "Семейной ипотеки", чтобы исключить из программы механизм лимитов. Кроме того, Минстрой России совместно с Минфином и ЦБ рассмотрит дальнейшие пути совершенствования механизма льготной ипотеки.



Напомним, ранее стало известно, что в среднем платят за ипотеку более 67 тысяч рублей. Такую цифру в середине ноября получили федеральные эксперты.





Сергей Силаев





