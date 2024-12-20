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10:32, 20 декабря 2024 года

Сегодня в Орле откроют памятник легендарному разведчику Илье Старинову

Бюст установят возле здания медсанчасти регионального УМВД.

Фото: архив "Вестей"

20 декабря в Орле состоится торжественное открытие памятника легендарному разведчику, нашему земляку Илье Григорьевичу Старинову. В годы Великой Отечественной войны Старинов подорвал 256 мостов, а разработанные им мины пустили под откос более 12 тысяч военных эшелонов противника. 

Монумент был создан по инициативе совета ветеранов УФСБ России по Орловской области, регионального отделения Российского военно-исторического общества и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Авторами скульптуры стали заслуженный художник РФ Валерий Михеев и архитектор Елена Михеева.

Это не первый памятник в регионе, посвященный Илье Старинову. В ноябре 2015 года монумент "дедушке советского спецназа" и его ученикам был открыт в поселке Стрелецкий Орловского округа. Во время войны на этом месте находилась засекреченная "школа пожарных", где готовили диверсантов. Еще один памятник Илье Старинову установили на Офицерском кладбище Болхова 17 декабря 2016 года.



Сергей Мерцалов
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