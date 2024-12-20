На трассе в Орловской области погибла пожилая женщина
Трагедия случилась вечером 19 декабря.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Вечером 19 декабря в Орловской области на трассе М-2 "Крым" произошла трагедия: погиб человек.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля "ГАЗ" сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Затем на пострадавшую наехал еще один автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.
К сожалению, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Полиция разыскивает водителя, который покинул место аварии.