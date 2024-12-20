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9:07, 20 декабря 2024 года В Орле на улице Гуртьева почти на полтора часа ограничат движение транспорта Речь идет об участке дороги от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Октябрьской.



Фото: архив

20 декабря в Орле с 11.30 до 12.45 запретят движение транспорта на участке улицы Гуртьева от улицы Салтыкова-Щедрина до Октябрьской. Кроме того, до 13.00 здесь запрещена парковка автомобилей.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения связаны с открытием памятника орловскому разведчику Илье Григорьевичу Старинову. Водителей, которым необходимо проехать по этой дороге, просят выбрать другой маршрут.





Сергей Мерцалов





