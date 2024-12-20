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12:31, 20 декабря 2024 года К 26 декабря в гимназии №39 Орла обещают включить отопление Сейчас в здании ведутся строительные работы.



Фото: архив "Вестей"

Подрядчик обещал запустить систему отопления в гимназии № 39 города Орла. Завершить монтаж планируется к 25 декабря.



26-го числа пройдут гидравлические испытания. После этого можно будет приступить к внутренним работам.



Напомним, что в гимназии идет ремонт, однако проектировщики не предусмотрели отопление спортивного зала. В Орле также ремонтируют школы № 15 и № 32. Общая готовность этих объектов составляет около 50%.





Анна Вайсергисер





