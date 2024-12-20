К 26 декабря в гимназии №39 Орла обещают включить отопление
Сейчас в здании ведутся строительные работы.
Фото: архив "Вестей"
Подрядчик обещал запустить систему отопления в гимназии № 39 города Орла. Завершить монтаж планируется к 25 декабря.
26-го числа пройдут гидравлические испытания. После этого можно будет приступить к внутренним работам.
Напомним, что в гимназии идет ремонт, однако проектировщики не предусмотрели отопление спортивного зала. В Орле также ремонтируют школы № 15 и № 32. Общая готовность этих объектов составляет около 50%.