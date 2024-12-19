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20:19, 19 декабря 2024 года

Орловцы больше всего интересовались у Владимира Путина здравоохранением

19 декабря президент провел прямую линию для жителей страны и итоговую пресс-конференцию.



Президент России Владимир Путин провел прямую линию для жителей страны и итоговую пресс-конференцию. Трансляция шла около четырех с половиной часов.

Судя по инфографике трансляции, орловцы больше всего интересовались у Владимира Путина здравоохранением. Самыми популярными темами у жителей региона стали транспортная инфраструктура, пенсии, поиски военнослужащих, жилье и медикаменты для диабетиков.

Итоги прямой линии прокомментировал губернатор Андрей Клычков. Он отдельно остановился на обеспечении жителей региона инсулином и лекарствами. Глава региона напомнил, что 19 декабря льготники начали получать лекарство. Проблема была вызвана сбоем у поставщика. Отдельно глава региона подчеркнул, что более 200 миллионов заложены именно на обеспечение диабетиков, эти деньги не могут быть потрачены куда-то еще. Всего на 2025-й год Орловщина направит более 1,8 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами граждан.
"Все задачи и поручения, прозвучавшие сегодня, мы принимаем к исполнению. Как отметил президент, Россия – это наша большая семья. И работа каждого из нас – важный вклад в общее дело. Победа будет за нами!", – заявил Андрей Клычков.
Вопросы прямой линии касались внешней и внутренней политики государства. В одном из вопросов подняли тему о статусе бойцов, воюющих в курском приграничье и положенных им выплатах. Глава государства заверил, что все будет исполнено.
Ольга Анисимова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Орловской области: "Была затронута тема тех бойцов, которые сейчас принимают участие в боевых действиях на приграничных зонах. Будет решаться вопрос по регулированию им выплат".



Антон Киселёв
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