Опасный участок трассы "Орел – Брянск" оснастили комплексом фиксации нарушений
Он будет определять превышение скорости.
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
На аварийно-опасном участке дороги "Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь" установили передвижной комплекс фото- видеофиксации нарушений. Он будет ежедневно определять превышение скорости, сообщает региональный информационный портал.
Система установлена в специальном защитном корпусе, который защищает ее от вандализма.