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17:37, 19 декабря 2024 года Андрей Клычков прокомментировал прямую линию Владимира Путина Отдельно глава Орловщины остановился на обеспечении льготников инсулином.





Видео: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина.



Глава Орловщины отдельно остановился на обеспечении жителей региона инсулином. Вопрос здравоохранения был наиболее популярным у орловцев. Глава региона напомнил, что 19 декабря льготники начали получать лекарство. Проблема была вызвана сбоем у поставщика. Отдельно глава региона подчеркнул, что более 200 миллионов заложены именно на обеспечение диабетиков, эти деньги не могут быть потрачены куда-то еще.



Всего на 2025-й год Орловщина направит более 1,8 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами граждан.







