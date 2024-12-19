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21:00, 19 декабря 2024 года В Долгом Новый год отпразднуют на льду Для района это традиция.







В Должанском районе Новый год отпразднуют на льду. Участники представления уже готовятся: учат тексты, отрабатывают элементы и трюки. Репетиции проходят под открытым небом и в любую погоду.



В вечернем представлении будет парад Дедов Морозов и Снегурочек, новогодних саней. За сладкие подарки в семейной эстафете побороться придется тоже на коньках. Вход на корт будет бесплатным. Праздник состоится 27 декабря в 18:00. Сам каток будет действовать до середины марта.



Для района это уже традиция. Впервые ледовое представление состоялось в год пандемии – в закрытых помещениях собираться было запрещено, тогда и возникла идея отметить праздник на катке.





Татьяна Тимохина





