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20:26, 19 декабря 2024 года В Орловской области открылись два Семейных МФЦ Их число в регионе выросло до семи.







В Орловской области открылись два Семейных МФЦ. Они появились в Покровском и Малоархангельском районах. Теперь таких МФЦ в регионе семь.



Первые три таких центра заработали на Орловщине два года назад. Это был федеральный пилотный проект Министерства труда России. В семейных центрах в формате "единого окна" будут решать разные проблемы и вопросы: от социальных до юридических. Работа Семейных МФЦ поможет избежать многочисленных походов по инстанциям в поисках ответов и сбора документов и справок.



Проект Семейных МФЦ был признан на федеральном уровне и теперь масштабируется по всей стране. В планах – открытие таких МФЦ во всех районах области.





Мария Семак





