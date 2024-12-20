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13:46, 20 декабря 2024 года Число самозанятых в Орловской области превысило 40 тысяч За год их число увеличилось на 11 тысяч.





По состоянию на 1 декабря 2024-го года в Орловской области число самозанятых составило 40,8 тысячи. За год их число увеличилось на 11 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФНС.



В отношении самозанятых применяется специальный налоговый режим. Он позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Отмечается, что самозанятых стали активно привлекать к работе юридические лица и индивидуальные предприниматели. В Орловской области с самозанятыми сотрудничают почти три тысячи бизнесменов.





Артем Ежаков





