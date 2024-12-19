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20:00, 19 декабря 2024 года Орловский облсовет рассмотрел новые льготы для участников СВО На сессии 19 декабря народные избранники изучили 23 вопроса.







19 декабря Орловский областной совет народных депутатов провел очередную сессию. Народные избранники рассмотрели 23 вопроса. В частности, меры поддержки для участников СВО.



Принят законопроект, наделяющий правом на бесплатное посещение спортивных залов и бассейнов в государственной собственности региона родных участников СВО, служащих в Нацгвардии РФ.



На бесплатное посещение этих спортобъектов также имеют право дети и супруги участников СВО из числа сотрудников федеральных органов исполнительной власти, служащих и работников федеральных госорганов, правоохранительных органов и иных лиц, которые направлялись или привлекались указанными органами при выполнении ими служебных обязанностей и иных аналогичных функций.



Также депутаты одобрили инициативу дополнить категории участников спецоперации, имеющих внеочередное право обратиться в органы государственной власти и за получением медицинской помощи. Категории расширены воинами Нацгвардии РФ, сотрудниками и служащими федеральных органов исполнительной власти.



Соответствующие законопроекты были приняты на заседании в первом чтении и работа над ними будет продолжена ко второму чтению.



Также правом на получение бесплатной юридической помощи наделили сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, которые осуществляют служебные обязанности при проведении задач СВО. Инициатива была поддержана депутатами единогласно.



Еще одно важное решение касается специалистов сферы опеки и попечительства. С нового года у них вырастет зарплата.





Анастасия Миносьян





