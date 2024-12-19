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19:22, 19 декабря 2024 года В Орле семьи защитников приграничья получат льготы Такое решение приняли депутаты орловского горсовета.



Фото: архив

В Орле семьи бойцов, которые отражают вторжение на приграничные территории России, получат те же льготы, что и семьи участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



Ранее на муниципальном уровне были приняты следующие меры поддержки для семей участников СВО:

- Обеспечение школьников бесплатным питанием.

- Льготы по родительской плате за посещение детских садов и групп продленного дня в школах.

- Первоочередной прием детей в детский сад, кружки и секции дополнительного образования.

- Путевки в загородные оздоровительные лагеря и бесплатное питание для детей в летних пришкольных лагерях.

- Льготы на оплату лифтов в многоквартирных домах.



Все эти меры социальной поддержки ранее были предоставлены семьям сотрудников полиции и Росгвардии, участвующих в СВО. Сегодня городской совет расширил этот список, включив в него семьи участников СВО, которые отражают вторжение на приграничные территории России.







Сергей Мерцалов





