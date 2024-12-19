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17:24, 19 декабря 2024 года

В горсовете Орла призвали не допустить мусорного коллапса в новогодние праздники

Вопрос вывоза отходов обсудили 19 декабря.


В ходе сессии городского совета Орла 19 декабря вновь обсуждался вопрос вывоза мусора в областной столице в преддверии приближающихся праздников.

Председатель Василий Новиков напомнил о необходимости соблюдения графиков вывоза твердых коммунальных отходов на новогодних праздниках и не допустить коллапса.

Напомним, что на прошлых новогодних каникулах в областной столице случился мусорный коллапс. Факты несвоевременного вывоза ТКО неоднократно выявлялись в Железнодорожном и Заводском районах Орла, а также Орловском округе. Представители "Зеленой рощи" тогда поясняли, что причина была в сильных морозах. При этом на улицы выходило порядка половины всей спецтехники.

Также Василий Новиков призвал регионального оператора о необходимости исправить ситуацию во всех проблемных местах, а также следить за вывозом мусора все каникулы.


Артем Ежаков
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