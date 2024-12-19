Главная » Новости



19:01, 19 декабря 2024 года В День памяти Николая Чудотворца в Орле прошла божественная литургия Ее совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Фото: Орловская митрополия

В день святителя Николая Чудотворца в храме на улице Корчагина в Орле состоялась божественная литургия. Ее провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Как сообщили в Орловской митрополии, церковь чтит память святителя Николая Чудотворца ежегодно 19 декабря. Архиепископ Мир Ликийских, живший в IV веке, снискал народное почитание уже вскоре после своей кончины.



Николая Чудотворца почитают как покровителя путешественников, невест, несправедливо осужденных, обездоленных и детей. Особенно он почитается за чудеса, которые происходят по молитвам к нему.







Сергей Мерцалов





