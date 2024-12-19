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18:28, 19 декабря 2024 года В Орле наградили волонтеров за помощь участникам СВО Почетные грамоты вручили в областном Совете народных депутатов.



Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

19 декабря в областном Совете наградили волонтеров за помощь участникам СВО. За добросовестный труд, большой вклад в развитие добровольчества ряд орловцев и депутатов были отмечены Почетными грамотами и благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Вклад добровольцев в общее дело особо отметил спикер областного Совета Леонид Музалевский. Он выразил благодарность всем, кто выполняет важнейшую миссию для нашей страны - поддерживает ребят, выполняющих задачи специальной военной операции.



- Единым фронтом и единым тылом мы приближаем Победу. Я уверен, что она обязательно будет за нами! Спасибо вам за непрерывную поддержку наших бойцов, - сказал Музалевский.













Сергей Мерцалов





