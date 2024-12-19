В Орловской области заработает карта обработки полей химикатами
Новшество поможет пчеловодам не потерять своих насекомых.
В 2025-м году в Орловской области появится специальная интерактивная карта для пчеловодов. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Карта будет доступна на специальном общественном портале. Новшество поможет пчеловодам не потерять своих насекомых – Орловская область входит в десятку лидеров по использованию пестицидов и агрохимикатов в агропромышленном комплексе. На карте будет видно, какие поля обрабатываются и какие химикаты при этом используются.