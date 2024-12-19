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16:32, 19 декабря 2024 года В Орловской области заработает карта обработки полей химикатами Новшество поможет пчеловодам не потерять своих насекомых.





В 2025-м году в Орловской области появится специальная интерактивная карта для пчеловодов. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Карта будет доступна на специальном общественном портале. Новшество поможет пчеловодам не потерять своих насекомых – Орловская область входит в десятку лидеров по использованию пестицидов и агрохимикатов в агропромышленном комплексе. На карте будет видно, какие поля обрабатываются и какие химикаты при этом используются.





Артем Ежаков





