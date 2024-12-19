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16:04, 19 декабря 2024 года Депутаты одобрили разработку Аллеи Победителей в Орле Она должна появиться в парке Победы.





19 декабря городской совет Орла проголосовал за разработку и реализацию проекта Аллеи Победителей в Парке Победы. Этому решению предшествовало общественное обсуждение касательно установки там бюста Иосифа Сталина. Большинство высказалось за эту идею.



Проект Аллеи Победителей призван увековечить память выдающихся советских полководцев – Иосифа Сталина, Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова, Василия Соколовского, а также наиболее отличившихся при освобождении Орла в августе 1943-го года солдат и офицеров.





Артем Ежаков





