Депутаты одобрили разработку Аллеи Победителей в Орле
Она должна появиться в парке Победы.
19 декабря городской совет Орла проголосовал за разработку и реализацию проекта Аллеи Победителей в Парке Победы. Этому решению предшествовало общественное обсуждение касательно установки там бюста Иосифа Сталина. Большинство высказалось за эту идею.
Проект Аллеи Победителей призван увековечить память выдающихся советских полководцев – Иосифа Сталина, Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова, Василия Соколовского, а также наиболее отличившихся при освобождении Орла в августе 1943-го года солдат и офицеров.