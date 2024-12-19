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17:02, 19 декабря 2024 года В Орле из почтового ящика достали летучую мышь На помощь застрявшему животному пришли спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле произошел необычный случай: летучая мышь застряла в почтовом ящике. Как сообщили в региональном управлении МЧС, это произошло 18 декабря на улице Холодной.



Летучая мышь залетела в почтовый ящик, но не смогла самостоятельно выбраться. К счастью, на помощь пришли спасатели, которые освободили животное из западни.







Сергей Мерцалов





