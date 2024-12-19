В Орле создали совет по сохранению духовных ценностей
Его возглавит заместитель мэра Сергей Никулин.
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление городской администрации о создании совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Его возглавит заместитель мэра Сергей Никулин.
Членами совета по согласованию станут председатель орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислав Абакумов, атаман Николай Андреев, иерей Максим Ерескин и другие.
Целью нового совещательного органа станет разработка предложений по реализации приоритетных направлений государственной политики по защите, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.