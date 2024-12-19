Под Орлом сельхозорганизацию обязали вернуть часть берега Моховицы
Иск подала природоохранная прокуратура.
Орловская природоохранная межрайонная прокуратура добилась истребования земель общей площадью в 17,1 тысячи квадратных метров. В нарушение установленных требований территория, являющаяся частью береговой полосы реки Моховица, принадлежала коммерческой сельскохозяйственной организации.
Добиваться возвращения земли в собственность Российской Федерации надзорному ведомству пришлось в суде. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.