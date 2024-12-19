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13:01, 19 декабря 2024 года В аптеки Орловской области поступили препараты для диабетиков Фармацевты обзванивают пациентов, чтобы пригласить их за необходимыми медикаментами.



Фото: архив "Вестей"

В сеть аптек ГУП "Орелфармация" Орловской области поступили препараты для пациентов с сахарным диабетом. Все лекарства уже выложены на полках и готовы к выдаче. Фармацевты обзванивают пациентов, чтобы пригласить их за необходимыми медикаментами.



Накануне в регион поступило более 500 упаковок инсулина. В двадцатых числах декабря ожидается поступление еще более 500 упаковок данного препарата. Это позволит обеспечить всех больных сахарным диабетом инсулином в конце декабря 2024 года и в январе 2025 года.



Вопрос поставок лекарственных средств в аптеки региона находится на личном контроле у главы области Андрея Клычкова.







