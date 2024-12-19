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12:07, 19 декабря 2024 года

Депутаты горсовета приняли бюджет Орла на 2025 год

Доходы городской казны составят 13,5 миллиардов рублей.

Фото: архив

19 декабря депутаты городского совета приняли бюджет Орла на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы городской казны в следующем году запланированы в размере 13,573 миллиарда рублей, а расходы - 14,765 миллиарда. Дефицит составит 1,191 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов отметил, что бюджет традиционно будет социально направленным. В нем также учтены стратегические планы развития экономики и инфраструктуры города. Основной объем средств в предстоящем году направят на оплату труда и страховые взносы, сферу образования, культуры, социальной политики и ЖКХ.


Сергей Мерцалов
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