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12:07, 19 декабря 2024 года Депутаты горсовета приняли бюджет Орла на 2025 год Доходы городской казны составят 13,5 миллиардов рублей.



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19 декабря депутаты городского совета приняли бюджет Орла на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы городской казны в следующем году запланированы в размере 13,573 миллиарда рублей, а расходы - 14,765 миллиарда. Дефицит составит 1,191 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Заместитель мэра Орла Алексей Степанов отметил, что бюджет традиционно будет социально направленным. В нем также учтены стратегические планы развития экономики и инфраструктуры города. Основной объем средств в предстоящем году направят на оплату труда и страховые взносы, сферу образования, культуры, социальной политики и ЖКХ.





Сергей Мерцалов





