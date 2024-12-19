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14:01, 19 декабря 2024 года Орловский микроскоп стал частью выставки на ВДНХ Прибор создан при участии ОГУ.



Фото: Орловский государственный университет

Микроскоп СММ-2000-Спутник, созданный при участии Орловского государственного университета, стал частью масштабной выставки "Всевидящее око" в Москве на ВДНХ.



Уникальный прибор уже более года работает в составе космического аппарата "Нанозонд-1". С его помощью ученые исследуют просторы космоса. Теперь его можно увидеть среди передовых разработок в павильоне "Атом".



Микроскоп – единственный в мире, способный работать в экстремальных условиях радиации и космического пространства, сообщили в пресс-службе Орловского госуниверситета.





Сергей Силаев





