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12:33, 19 декабря 2024 года Яму глубиной более метра у школы №24 в Орле заделали за несколько дней На сигнал активистов "Народного фронта" оперативно отреагировали в мэрии.



Фото: "Народный фронт" Орловской области

В Орле за несколько дней удалось заделать яму глубиной более метра возле школы №24. Местные жители ждали этого события целый месяц. Вопрос решили после обращения активистов "Народного фронта" в мэрию.



Как сообщает тг-канал "Народный фронт" Орловской области, в 24-й школе обучается более 900 детей. Каждый день после уроков они проходили мимо этой ямы.





Сергей Мерцалов





