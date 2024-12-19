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14:31, 19 декабря 2024 года В Орле продолжается строительство межвузовского студенческого кампуса Одновременно ведутся работы по обустройству спортивных объектов.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орле продолжается строительство межвузовского студенческого кампуса. После получения разрешения на строительство подрядная организация ООО "Смарт менеджмент" активно приступила к работам.



В настоящее время уже выполнен целый комплекс подготовительных мероприятий, включая обустройство котлованов и фундаментов под будущие корпуса №1, №2 и №3. Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства.



Одновременно ведутся работы по созданию спортивного ядра кампуса: разработано основание футбольного поля, обустроен котлован под трибуны, и ведется работа над фундаментом котельной. Другие подрядные организации заняты строительством внеплощадочных инженерных сетей в районе Наугорского шоссе.



Напомним, что межвузовский студенческий кампус на базе ОГУ имени Тургенева строится в рамках национального проекта "Наука и университеты". Планируемый срок сдачи объекта - 2026 год.







Сергей Мерцалов





