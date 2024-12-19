Главная » Новости



11:28, 19 декабря 2024 года Футболисты ФК "Орел" сыграли несколько матчей со школьниками Мастер-класс состоялся на территории Знаменской школы.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Футболисты ФК "Орел" сыграли несколько матчей в Знаменской школе Орловского муниципального округа. Мероприятие стало частью проекта "Футбол в школе".





В рамках мастер-класса Артем Лукша, Иван Щербаков и Евгений Симаков провели разминку, а затем вышли на школьное поле вместе с ребятами. После игры они ответили на вопросы о футболе - самом популярном виде спорта.



И, конечно же, дети получили автографы и смогли сделать селфи с любимыми игроками. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".







Сергей Мерцалов





