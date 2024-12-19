Футболисты ФК "Орел" сыграли несколько матчей со школьниками
Мастер-класс состоялся на территории Знаменской школы.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Футболисты ФК "Орел" сыграли несколько матчей в Знаменской школе Орловского муниципального округа. Мероприятие стало частью проекта "Футбол в школе".
В рамках мастер-класса Артем Лукша, Иван Щербаков и Евгений Симаков провели разминку, а затем вышли на школьное поле вместе с ребятами. После игры они ответили на вопросы о футболе - самом популярном виде спорта.
И, конечно же, дети получили автографы и смогли сделать селфи с любимыми игроками. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".