Главная » Новости



10:22, 19 декабря 2024 года В ЛНР поженилась пара из Орловской области Свадьбу сыграли на месте службы жениха.



Фото: скриншот из видео тг-канала "Телеграммы из Орла"

В Луганской Народной Республике поженилась пара из Орловской области. Брак зарегистрировали на месте службы жениха.



- Олег, участник СВО из Ленинградского полка, перед отправкой на фронт сделал предложение своей избраннице, и она ответила согласием, - сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Совсем недавно, при поддержке командования, молодые люди смогли осуществить свою мечту и пожениться. Торжественная церемония бракосочетания прошла в ЛНР, где сейчас служит Олег.







Сергей Мерцалов





