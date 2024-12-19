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9:01, 19 декабря 2024 года В ДТП под Орлом пострадала водитель "Лады Гранты" Женщину из поврежденного автомобиля пришлось доставать спасателям.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 18 декабря на трассе М-2 "Крым" в Мценском районе Орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала водитель "Лады".



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, столкнулись фура "Ситрак", легковые автомобили "Лада Гранта" и "Меркури". В результате ДТП водитель "Гранты" получила травмы.



Спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли извлечь пострадавшую из заблокированного автомобиля. На катере скорой помощи ее доставили в больницу.





Сергей Мерцалов





