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9:52, 19 декабря 2024 года В Орле устанавливают заправки для электрических авто Одна из них появилась рядом с автовокзалом.



Фото: Анастасия Дорохова

В Орле появилась зарядная станция для электрических машин. Ее установили рядом с автовокзалом, обратил внимание корреспондент "Вести-Орел".



Ранее глава региона Андрей Клычков заявлял, что зарядки установят до конца года, велись работы по заключению контракта.



Напомним, что в Орловской области должно появиться 15 зарядных станций для электрокаров. Распоряжение о развитии инфраструктуры для развития электротранспорта в регионе рассчитано на период до 2030 года.





Сергей Силаев





