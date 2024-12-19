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21:08, 18 декабря 2024 года Ректору МГУ вручат высшую награду Орловской области Торжественная церемония пройдет 23 декабря.



Фото: сайт МГУ

Ректору МГУ Виктору Садовничему вручат высшую награду Орловской области. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. Торжественная церемония пройдет 23 декабря.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В понедельник состоится долгожданное событие – вручение высшей награды Орловской области нашему земляку. Мало кто об этом знает, но корни у ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего в Орловской области. Он уже достаточно давно награжден этой наградой, вот мы в понедельник на ученом совете будем эту награду ему вручать". Мама ректора МГУ родилась в Болховском районе в семье потомственных орловцев. В деревне Кривчая похоронен его дед.







