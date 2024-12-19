Ректору МГУ вручат высшую награду Орловской области
Торжественная церемония пройдет 23 декабря.
Фото: сайт МГУ
Ректору МГУ Виктору Садовничему вручат высшую награду Орловской области. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. Торжественная церемония пройдет 23 декабря.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В понедельник состоится долгожданное событие – вручение высшей награды Орловской области нашему земляку. Мало кто об этом знает, но корни у ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего в Орловской области. Он уже достаточно давно награжден этой наградой, вот мы в понедельник на ученом совете будем эту награду ему вручать".
Мама ректора МГУ родилась в Болховском районе в семье потомственных орловцев. В деревне Кривчая похоронен его дед.