Главная » Новости



20:38, 18 декабря 2024 года Андрей Клычков и Олег Ревякин ответили на вопросы орловцев по инсулину Губернатор Орловской области и его заместитель по социальной политике провели прямой эфир по теме.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков и его заместитель по социальной политике Олег Ревякин провели совместный прямой эфир по вопросу закупки и выдачи инсулина льготникам. Трансляцию глава региона анонсировал в понедельник.



Как было сказано в эфире, в регион поступило более 500 упаковок инсулина. Уже 19 декабря его смогут получить орловцы. В 20-х числах декабря ждут еще одну такую же партию.



Дополнительно размещено около 60 электронных аукционов на сумму более 700 миллионов рублей. В Орловской области с диагнозом "инсулинозависимый сахарный диабет" на сегодняшний день проживают 1883 человека. В среднем в месяц обеспечение одного обходится от 5 до 15 тысяч рублей.







