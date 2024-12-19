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20:38, 18 декабря 2024 года

Андрей Клычков и Олег Ревякин ответили на вопросы орловцев по инсулину

Губернатор Орловской области и его заместитель по социальной политике провели прямой эфир по теме.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков и его заместитель по социальной политике Олег Ревякин провели совместный прямой эфир по вопросу закупки и выдачи инсулина льготникам. Трансляцию глава региона анонсировал в понедельник.

Как было сказано в эфире, в регион поступило более 500 упаковок инсулина. Уже 19 декабря его смогут получить орловцы. В 20-х числах декабря ждут еще одну такую же партию.

Дополнительно размещено около 60 электронных аукционов на сумму более 700 миллионов рублей. В Орловской области с диагнозом "инсулинозависимый сахарный диабет" на сегодняшний день проживают 1883 человека. В среднем в месяц обеспечение одного обходится от 5 до 15 тысяч рублей.
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