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21:10, 18 декабря 2024 года Маленьких пациентов НКМЦ в Орле навестили Дед Мороз и Снегурочка Новогодний волшебник поднялся к ребятам на автолестнице.







Маленьких пациентов НКМЦ в Орле навестили Дед Мороз и Снегурочка. Новогодний волшебник поднялся к ребятам на автолестнице. Его роль сыграл начальник караула пожарно-спасательной части Дмитрий Красов. Он напомнил детям правила безопасности.



Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребят порадовала овчарка. Грей показал детям свои умения, а потом маленькие пациенты устроили с ним настоящий фотосет .



Больнице гости подарили елку. Она заняла свое место в актовом зале центра.





Владимир Маряшин





