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17:23, 18 декабря 2024 года

В Орловской области законтрактована половина объема инсулина на 2025-й год

Из 65 электронных аукционов состоялись 33.


В Орловской области законтрактована половина объема инсулина на 2025-й год. Из 65 электронных аукционов состоялись 33. Об этом сообщил заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин.

Напомним, что с 19 декабря орловским льготникам начнут выдавать инсулин. На днях прибыло 500 коробок препарата. До конца года придет аналогичная партия. Этого хватит, чтобы обеспечить потребность пациентов в декабре – январе.

В Орловской области с инсулинзависимым сахарным диабетом живут 1883 человека. В последние недели у жителей региона возникают вопросы по поставкам инсулина. Губернатор Андрей Клычков пообещал ответить на вопросы орловцев по этой теме 18 декабря в рамках прямого эфира.


Артем Ежаков
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