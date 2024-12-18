Главная » Новости



17:23, 18 декабря 2024 года В Орловской области законтрактована половина объема инсулина на 2025-й год Из 65 электронных аукционов состоялись 33.





В Орловской области законтрактована половина объема инсулина на 2025-й год. Из 65 электронных аукционов состоялись 33. Об этом сообщил заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин.



Напомним, что с 19 декабря орловским льготникам начнут выдавать инсулин. На днях прибыло 500 коробок препарата. До конца года придет аналогичная партия. Этого хватит, чтобы обеспечить потребность пациентов в декабре – январе.



В Орловской области с инсулинзависимым сахарным диабетом живут 1883 человека. В последние недели у жителей региона возникают вопросы по поставкам инсулина. Губернатор Андрей Клычков пообещал ответить на вопросы орловцев по этой теме 18 декабря в рамках прямого эфира.





Артем Ежаков





