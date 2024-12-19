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7:47, 19 декабря 2024 года На дороге под Орлом сегодня спасатели отработают действия при автокатастрофе Учения пройдут на трассе М2 "Крым".



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Сегодня, 19 декабря, в пригороде Орла спасатели будут отрабатывать действия при ДТП и по ликвидации последствий аварии. Учения пройдут на дороге М2 "Крым".



Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Местом для учений станет участок на 364 километре трассы М2 (район Андриабужского лесопарка).



- Спасатели и пожарные отработают приемы по деблокировке, оказанию первой помощи и транспортировке пострадавших, - пояснили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Начало учений в 14.00.





Ольга СУПОНЕВА





