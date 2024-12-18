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16:42, 18 декабря 2024 года

Орловцев приглашают присоединиться к прямой линии Владимира Путина

Жители региона уже обращаются к президенту.


Орловцев приглашают присоединиться к прямой линии Владимира Путина.  Жители региона уже направили президенту свои вопросы. 

Командир "Бригады Катукова" Денис Орлов предположил, что одной из приоритетных тем прямой линии станет специальная военная операция.

- Уверен, что наш Верховный Главнокомандующий и Национальный лидер, Владимир Владимирович Путин, уделит этой теме особое внимание. Причем, отдельно хочется отметить то, какую беспрецедентную поддержку оказывает страна и Президент не только тем, кто непосредственно принимает участие сейчас в СВО, но и тем, кто по различным причинам уже не может исполнять свой воинский долг, а также семьям наших защитников, – рассказал ветеран.

"Итоги года с Владимиром Путиным" начнутся 19 декабря в 12:00. Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Россия 1", "Россия 24" и других. Кроме того,  посмотреть прямую линию президента можно будет и на официальном сайте. 

Ожидается, что мероприятие продлится несколько часов. В 2023 году прямая линия длилась 4 часа – за это время Владимир Путин в прямом эфире ответил на 67 вопросов.



Ольга СУПОНЕВА
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