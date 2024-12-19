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9:31, 19 декабря 2024 года Орловские предприниматели получили 3,7 миллиарда льготных займов Таковы итоги работы за шесть лет.







В 2025-м году в России начнется реализация новых национальных проектов. Один из них – "Эффективная и конкурентная экономика", который будет основан на завершающемся проекте "Малое и среднее предпринимательство". Его задачей станет выдача предпринимателям полмиллиарда льготных кредитов и помощь в получении полутора миллиардов рублей в банках.



За шесть лет орловские предприниматели получили более 3,7 миллиарда рублей льготных займов. Еще почти 12 миллиардов рублей предприниматели получили кредитами в банках.



На малый и средний бизнес сегодня работают 110 тысяч орловцев. Эта цифра, по задачам нацпроекта, должна увеличиваться.





Антон Киселёв





