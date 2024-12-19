Орловские предприниматели получили 3,7 миллиарда льготных займов
Таковы итоги работы за шесть лет.
В 2025-м году в России начнется реализация новых национальных проектов. Один из них – "Эффективная и конкурентная экономика", который будет основан на завершающемся проекте "Малое и среднее предпринимательство". Его задачей станет выдача предпринимателям полмиллиарда льготных кредитов и помощь в получении полутора миллиардов рублей в банках.
За шесть лет орловские предприниматели получили более 3,7 миллиарда рублей льготных займов. Еще почти 12 миллиардов рублей предприниматели получили кредитами в банках.
На малый и средний бизнес сегодня работают 110 тысяч орловцев. Эта цифра, по задачам нацпроекта, должна увеличиваться.