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19:50, 18 декабря 2024 года
Орловская трикотажная фабрика стала частью проекта "Крылатые вещи"Там планируют нарастить ежемесячное производство до 1,1 миллиона изделий.
Орловская трикотажная фабрика "Гамма" стала частью проекта "Крылатые вещи". Там планируют нарастить ежемесячное производство до 1,1 миллиона изделий.
Также разрабатываются новые проекты и предложения. Ведутся переговоры с компаниями "Аэрофлот" и РЖД на поставку белых носочков. Параллельно идет работа с гильдией подологов России.
Мария Семак
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